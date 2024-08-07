Mısır, İran hava sahasına giriş yasağı getirdi

Mısır, bu dönemde İran hava sahasına giriş yapılmaması gerektiğini belirten bir güvenlik uyarısı olan NOTAM (Notice to Airmen) yayınladı.

Uyarıda, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Bu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. Güvenlik uyarısının spesifik nedenlerine dair detay verilmedi.

Ayrıca, Ürdün de pazar günü havayolu şirketlerinden, olası bir kriz durumunda 45 dakikalık ek yakıt bulundurmalarını istemişti.