1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mısır nişastasının yararları nelerdir?

Mısır nişastasının sağlıklı bir besin olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda birçok farklı görüş bulunur. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte o sorunun yanıtı ve ayrıntılar…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:07
Takip Et

Mısır nişastasının yararları

Mısır nişastasının yararları nelerdir?
+
Aa
-

Mısır nişastası gerçekten de mısırdan yapılır ve mısırın besin değeri dikkate değer olsa da, mısır nişastası aslında pek çok besin maddesini içermez. Pişirme sırasında sıklıkla bir koyulaştırıcı olarak veya bir temizlik maddesi olarak kullanılan işlenmiş bir nişastadır. Aslında lekeleri çıkartmak, mutfak aletlerini temizlemek ya da cilt tahrişlerini gidermek ve kokmuş ayaklardan kurtulmak için mısır nişastası tercih edilebilir, ancak yemek söz konusu olduğunda, mısır nişastası yerine daha doğal alternatifler var. Asıl sorumuza gelince de evet, mısır nişastası glütensizdir.

Mısır nişastası; çorbalar, soslar, yoğurtlar, mayalı börekleri, tartları ve diğer tatlıları koyulaştırmak için kullanılır; böylece çok sulu veya akıcı olmazlar. Mısır nişastası uzun zincir nişasta moleküllerinden oluşur. Suda ısıtıldığında bir geçiş sürecine girer ve içindeki moleküller parçalanır. Daha sonra çözülüp şişerler, buna da jelatinleştirme denir ve bu da koyulaştırma sağlar.


Mısır nişastası Un ile karşılaştırıldığında, yoğunlaştırıcı bir ajan olarak çalışmak için mısır nişastasının yarısı hacme ihtiyaç duyulmaktadır. Artı, mısır nişastası glutensizdir, bu yüzden en sevdiğiniz glutensiz pişmiş ürünlere dolgunluk ve nem eklemek için kullanılabilir.

Mısır nişastası etkili bir şekilde nemi emer, bu yüzden kıvamlılık önleyici bir ajan olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde, kurutulmuş gıdalara az miktarda eklendiği anlamına gelir; böylece kuru kalırlar ya da topaklanma yapmazlar. Bu nedenle mısır nişastası bazen kuru, paketlenmiş gıdalara katılır.

Kokusuz olması nedeniyle mısır nişastası, ter ve nemden kaynaklanan parlamayı azaltmak için ruj ve bronzlaştırıcı gibi kozmetik ürünlerine de eklenebilir.

AYAK SORUNLARINA ENGEL OLUR.

Ayaklarınız veya kasıklarınız sıcak ve nemli bölge olduğundan, bu mantarlar yaşamak ve büyümek için mükemmel bir ortama sahiptir. Mısır nişastası nemi emer ve kuru tutar.

LEKE ÇIKARICI ÖZELLİĞİ VAR

Mısır nişastası ve su ile hazırlayacağınız karışımı sorunlu alana sıvayın hatta sürtün. Bir süre lekenin üzerine kalmasına izin verin ve sonra yıkayın.

CİLT TAHRİŞİNİ AZALTIYOR

Mısır nişastası ile bir macun hazırlamak ve cildin tahrişlerine uygulamak yatıştırıcı olabilir ve tahrişi rahatlatabilir. Kaşıntı ve ağrıları azaltmak için mide nişastası, böcek ısırıkları, bebek pişikleri, güneş yanığı ve cilt enfeksiyonlarında kullanabilirsiniz. Güneş yanığını hafifletmeye yardımcı olması için, bir bardak mısır nişastasını banyo suyuna ilave edin ve 20 ila 30 dakika kadar ıslatın. Gazlı bezleri mısır nişastalı karışımın içine daldırıp 30 dakika boyunca güneş yanığına uygulayabilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
3
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
4
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
6
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
7
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Almanya'dan depremzedeler için “kolay vize”: İltica başvurusu yapılabilir
﻿Almanya'dan depremzedeler için “kolay vize”: İltica başvurusu yapılabilir
﻿Almanya'dan depremzedeler için “kolay vize”: İltica başvurusu yapılabilir
﻿Rüyada işkence görmek ne anlama geliyor? Rüyada işkence görmek ne demek?
﻿Rüyada işkence görmek ne anlama geliyor? Rüyada işkence görmek ne demek?
﻿Rüyada işkence görmek ne anlama geliyor? Rüyada işkence görmek ne demek?
﻿Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın
﻿Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın
﻿Depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın
﻿Ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya ceza
﻿Ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya ceza
﻿Ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.