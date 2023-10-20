Mısır'dan Refah Kapısı açıklaması: İsrail yardımların ulaşmasını engelliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın mevcut durumu ve Gazze’ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Mısır'dan Refah Kapısı açıklaması: İsrail yardımların ulaşmasını engelliyor

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.

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