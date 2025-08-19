Mısır tarlasında kan donduran buluş! Kemikler, DNA testinde o kişiyi gösterdi

Düzce’nin Konaklı köyünde ilginç bir olay, bölge halkını şaşkına çevirdi. Mısır tarlasına giden çiftçi, tarlanın kenarında insan kafatası ve kemik parçaları gördü. Durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmada, kafatası ve kemiklerin, Samsun’da kayıp olarak aranan Cafer Ak’a ait olduğu belirlendi.

Merkeze bağlı Konaklı köyünde dün mısır tarlasına giden çiftçi Yaşar M., tarlanın yanında kafatası ve kemikler görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarmanın incelemesinde, kemiklerin insana ait olduğu tespit edildi.

Düzce Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alıp detaylı inceleme yaptı. Araştırma sonucunda kıyafetlerden çıkan kimlik ile ilaç reçetelerinden kemik parçalarının Samsun'un Bafra ilçesinde, bir süre önce kayıp kaydı yapılan Cafer Ak'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemikler ise DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

