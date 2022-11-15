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Mısır'da 30 tutuklu daha serbest bırakıldı

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 30 tutuklu daha serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:41
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Mısır'da 30 tutuklu daha serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların sayısı 508'e ulaştı

Mısır'da 30 tutuklu daha serbest bırakıldı
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Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 30 tutuklunun serbest bırakılması için işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

Bu kişilere yöneltilen suçlamalara ve kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, tutukluların affedilmesi ve topluma entegre edilmesi sürecinin sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu tahliyeler, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansıyla (COP27) eş zamanlı gerçekleşmiş oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan'da ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Nisan ayından bugüne kadar yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 508'e ulaştı.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme hakkına sahip. (AA)

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