Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında yer alan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sisi ve törene katılan devlet başkanları, açılışta müzeyi gezdi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, müze açılışı öncesinde basına açıklamada bulundu.

Büyük Mısır Müzesi'nin açılışının benzersiz ve sıra dışı bir olay olduğunu söyleyen Medbuli, "Bu projeyi hayata geçirmeyi hep hayal ettik. Bu büyük yapı, tarihi 7 bin yıldan öncesine kadar uzanan Mısır'ın tüm dünyaya hediyesidir" dedi.

Müzenin inşaatının büyük kısmının son 7 yılda tamamlandığına işaret eden Medbuli, müzenin fikir aşamasından açılışına kadar geçen sürede katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

Açılışta görsel şölen yaşandı

Müze açma fikrinin 30 yıl öncesine kadar dayandığını dile getiren Medbuli, projenin eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011 olayları sırasında bir süre askıya alındığını daha sonra Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Müzenin Mütevelli Heyeti üyelerinden iş adamı Muhammed Mansur ise müzenin yıllık 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesini beklediklerini söyledi.

Müzenin açılışı, Cumhurbaşkanı Sisi’nin yanı sıra 79 ülkeden resmi heyetin katıldığı büyük bir törenle yapıldı.