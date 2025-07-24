Mısır’da Jennifer Lopez rüzgarı! Tüm odalar doldu taştı

Jennifer Lopez, dünya çapındaki “Up All Night – Live in 2025” turnesi kapsamında 30 Temmuz akşamı Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te hayranlarıyla buluşacak. Otel yönetiminden gelen açıklamaya göre, tek bir boş oda kalmadı. Lopez, sahnede multi-platin albümleri, küresel hit şarkıları ve ikonik sahne şovlarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

BİRÇOK ÜLKEDEN YOĞUN İLGİ

Konserin özellikle Rusya, Kazakistan, Özbekistan, İngiltere, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye’den büyük ilgi gördüğü açıklandı. Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, Jennifer Lopez gibi küresel bir yıldızın ağırlanmasının otel zinciri için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

“Lopez gibi küresel bir sanatçıyı ağırlamak, 25’inci yılımıza anlam katıyor. Konuklarımız için dünya standartlarında bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz” diyen Yıldırım, 30 Temmuz gecesi için şu sözlerle heyecanını paylaştı:

“Rixos’un benzersiz konaklama deneyimi ile Jennifer Lopez’in sahne enerjisi birleştiğinde, gece sadece bir konser değil, aynı zamanda unutulmaz bir yıldönümü kutlamasına dönüşecek.”

TÜRKİYE’DEN ÜNLÜ İSİMLER DE DAVETLİ

Organizasyon kapsamında Türkiye’nin önde gelen dizi ve sinema oyuncuları da Rixos’un özel davetlisi olarak etkinliğe katılacak. Sahne, müzik ve lüks tatil atmosferinin bir araya geleceği konserin, katılımcılar için yılın en unutulmaz anlarından biri olması hedefleniyor.

ÖZEL KONSER RİXOS ARENA SAHNESİNDE OLACAK

Lopez'in performansı, özel olarak hazırlanan Rixos Arena sahnesinde gerçekleşecek. Lüks otel deneyimiyle uluslararası bir müzik şölenini birleştiren etkinlik, sadece Rixos misafirlerine açık olacak. Bu dev konser, yalnızca eğlence değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sunacak.