MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile bugün arabulucu ve garantörler olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Gazze'de İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

İHLALLERİN ÖNLENMESİ KONUŞULDU

Düzenlenen görüşmede ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin kaldırılması ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındı.