12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:07
Takip Et

Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü

Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
+
Aa
-

Mısır medyasında yer alan haberlerde, kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bilgisi verildi.

Dakahliye Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, otobüsün Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 20 kişi öldü.

Kazada 10'a yakın kişi yaralandı, olayın ardından arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
2
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
3
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
5
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
6
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Ankara'da ahşap evde yangın paniği
﻿Ankara'da ahşap evde yangın paniği
﻿Ankara'da ahşap evde yangın paniği
﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
﻿Deprem tatbikatı öncesi Erdoğan'dan açıklama
﻿Deprem tatbikatı öncesi Erdoğan'dan açıklama
﻿Deprem tatbikatı öncesi Erdoğan'dan açıklama
﻿Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
﻿Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
﻿Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.