Mısır'da Türk türbesindeki erkek turistlere ahlaksız teklif. "No no no" diyerek ucuz yırttılar

Koreli iki erkek turist, Mısır'da Türklere ait türbe ve mezar ziyareti sırasında Mısırlı bir Arap tarafından taciz edildi. Turistler Arap'ın tacizinden "No no no" diyerek zor kurtuldu.