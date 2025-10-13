Gazze’deki ateşkes sonrası Mısır’da bugün barış zirvesi yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak.

Mısır’daki zirveye katılacak liderler teker teker Şarm el-Şeyh kentine giderken İsrail ile ilgili büyük muamma çıktı. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Şenavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas ile Netanyahu, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşmayı pekiştirmek ve buna bağlı kalma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Barış Zirvesi'ne katılacak." ifadesine yer verdi.

Ancak İsrail basınından gelen son haberlere göre Netanyahu zirveye katılmayacak. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını açıkladı.

İsrail basınından çıkan ilk haberlerde Trump ve Netanyahu’nun Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüğünü ve Netanyahu’nun zirveye katılmasının beklendiği aktarılmıştı.