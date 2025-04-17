Mısır’dan tarihi faiz kararı: 11 aylık rekor serisi sonlandı

Mısır Merkez Bankası, Nisan 2025 toplantısında politika faizini 225 baz puanlık bir indirimle yüzde 25,50 seviyesine çekti. Bu kararla birlikte, ülkede son 11 aydır süregelen rekor düzeydeki borçlanma maliyetleri sona erdi. Banka, bu hamleyle enflasyon beklentilerini çıpalamayı hedefliyor.

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ENFLASYON GERİ ÇEKİLSE DE HEDEFİN ÜZERİNDE

Mart 2025 verilerine göre, Mısır’da yıllık manşet enflasyon yüzde 13,6’ya gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 9,4’e indi. Gıda enflasyonu keskin bir düşüşle yüzde 6,6’ya gerilerken, gıda dışı enflasyon ise yüzde 18,9 olarak kaydedildi. Bu iyileşmelere rağmen, enflasyon hâlâ Merkez Bankası’nın yüzde 7 hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor. Banka, hedef olarak belirlediği yüzde 7’nin iki puanlık yukarı ve aşağı tolerans aralığı içinde kalmayı amaçlıyor.

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FİYAT BASKISI DEVAM EDİYOR

Mısır’da enflasyonun düşmesine rağmen, bazı yapısal ve dış kaynaklı faktörler fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Mali sıkılaşma önlemleri, ticaretteki belirsizlikler ve bölgede devam eden jeopolitik gerilimler, enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskler oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Gazze krizi ve Kızıldeniz hattında süregelen lojistik aksaklıklar, ithalat maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları diri tutuyor.

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ORTA VADELİ HEDEF: 2026'NIN SONUNA KADAR YÜZDE 7

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, enflasyonu 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar yüzde 7 hedef aralığına çekmeyi planlıyor. Bu kapsamda atılan faiz indirimi adımı, hem ekonomik aktivitenin canlanmasına hem de fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik stratejik bir tercih olarak görülüyor. Kurul, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek ve gerektiğinde ilave önlemler alabilecek.

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DÖVİZ KURU VE YATIRIM ORTAMI ETKİLENEBİLİR

Faiz indiriminin ardından, Mısır lirasının dolar karşısındaki seyrinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli istikrarı gözettiği bir ortamda, faiz indiriminin doğrudan sermaye girişlerini zorlaştırabileceğini ancak üretim ve ihracat odaklı büyümeyi destekleyebileceğini belirtiyor.