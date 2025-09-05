Mısırlı Raşvan: Filistinlilerin göç ettirilmesinin parçası olmayacağım

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, ülkesinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planına katılmayacağını belirtti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Raşvan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Ülkesinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planına katılmayacağını belirten Raşvan, Netanyahu'ya Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulundu.

Raşvan,"Netanyahu doğru söylüyor; Mısır onların çıkmasına izin vermeyecek. Bu sadece Mısır'ın kararı olduğu için değil, aynı zamanda Filistin halkı çıkmayı reddettiği için." ifadesini kullandı.

Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planlarına katılmayacağını vurgulayan Raşvan, "Filistin halkı da bu komploya katılmayacak. Sen (Netanyahu) Mısır'ın sınır kapısını açmasını istiyorsun ama onlar (Filistinliler) özgürdür. Hareket özgürlüklerinin bir parçası da Gazze Şeridi'ndeki (İsrail'e açılan ) diğer beş geçiş noktasıdır." dedi.

Raşvan, "Onların Negev'e (İsrail'in güneyine) gitmeye hakları var. Ayrıca, Gazze'deki nüfusun yüzde 70'i mülteci kamplarında yaşıyor; onların da atalarının yaşadığı topraklara yani Remle, Lod ve Yafa (İsrail'in orta kesimi) ya da Hayfa'ya (İsrail'in kuzeyi) dönme hakları var." diye konuştu.

Filistinlilerin serbest dolaşım hakkı garanti altında ise kendi topraklarında hareket etmelerine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Raşvan, "Bırakın doğuya, Negev Çölü'ne ve Gazze çevresine, yani babalarının ve dedelerinin topraklarına gitsinler." dedi.

NETANYAHU, REFAH'I SADECE FİLİSTİNLİLERİ SÜRMEK İÇİN AÇMAK İSTİYOR

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı sadece Filistinlilerin tekrar sürgün ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine dikkati çeken Raşvan, "Sen sözünde durmalısın; Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." şeklinde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daha önce Netanyahu'ya yaptığı Filistinlilerin Negev'e gitmelerine izin vermesi yönündeki çağrısına işaret eden Raşvan, şunları kaydetti:

"Negev, tarihi Filistin topraklarının bir parçasıdır. Oraya gitmek, geri dönüş hakkını ifade eder. Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail'e Filistinlilerin kendi topraklarına dönmelerine izin vermesini, yani geri dönüş hakkını, Siyonistlerin anlayacağı şekilde söylemiştir."

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.