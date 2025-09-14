Mısırlıoğlu’ndan Sert Tepki: “Bayrak ve Atatürk’e Saygısızlığı Asla Affetmeyeceğiz!”

Afyonkarahisar/Efe Hasan Öğünç

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, yaşananları sert sözlerle eleştirdi ve okul müdürü Osman Vural başta olmak üzere Milli Eğitim yetkililerini hedef aldı.

“BAYRAK YOK, ATATÜRK BÜSTÜ YOK: BU BİR İHMAL DEĞİL, BİLİNÇLİ BİR SAYGISIZLIKTIR”

Mısırlıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yakup Evren Ortaokulu’nda yaşanan rezalet, sadece bir ihmal olarak geçiştirilemez. İstiklal Marşı okunurken göndere Türk Bayrağı çekilmemiştir, okulun bahçesinde Atatürk büstü bulunmamaktadır. Bu tablo, hem bayrağa hem de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı apaçık bir saygısızlıktır. Bunun sorumlusu başta okul müdürü Osman Vural’dır. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu başıboşluğun en büyük ortağıdır.”

“BUNUN HESABI VERİLMELİ"

Mısırlıoğlu, sert bir dille eleştirerek şöyle konuştu:

"Afyon’un merkezindeki bir okulu dahi denetleyemeyen, Türk Bayrağı ve Atatürk büstü gibi en temel milli değerlerimizi görmezden gelen bir anlayışın bu kenti ve çocuklarımızı yönetmeye hakkı yoktur. Osman Vural derhal görevden alınmalı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Bayrağa ve Atatürk’e sahip çıkamayanların makamında yeri olamaz.”

“BU MİLLET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAKTIR”

Mısırlıoğlu açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Türk Bayrağı bizim bağımsızlık sembolümüz, Atatürk büstü ise Cumhuriyetimizin temelidir. Bunlara sahip çıkmak milli bir görevdir. Böyle bir ihmalin, hatta daha da ötesi bu aymazlığın üzerini örttürmeyeceğiz. İYİ Parti olarak, bu olayın takipçisi olacağız. Bu millet değerlerine sahip çıkacak, biz de sonuna kadar yanlarında olacağız.

Olay sonrası veliler ve vatandaşlar büyük tepki gösterirken, Milli Eğitim yetkililerinden derhal açıklama yapılması bekleniyor.