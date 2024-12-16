Miss France 2025 güzeline yaş engeli

Angélique Angarni-Filopon, geçtiğimiz Cumartesi gecesi, Miss Martinique unvanıyla Miss France 2025 seçildi. 34 yaşında olan Angélique, bu zaferiyle güzellik yarışmalarında yaş sınırının daha esnek hale geldiği son yıllarda önemli bir adım atmış oldu. 2022 yılında yapılan düzenlemeyle Miss France yarışmasına katılabilmek için yaş sınırı 24'ten 34'e çıkarıldı. Bu değişiklik, Angélique'in katılımını mümkün kıldı.

Ancak, Miss France’un katılım koşulları, Miss Dünya yarışması için geçerli değil. Miss Dünya, yarışmacıların 16 ile 27 yaş arasında olmasını ve hiçbir zaman evlenmemiş ya da anne olmamış olmalarını şart koşuyor. BFM TV’ye göre, Angélique bu kurallara uymadığı için Miss Dünya 2025’te Fransa’yı temsil edemeyecek.

Bu durum, Angélique’in hayalini kurduğu bir başka yarışmaya katılmasına engel olmayacak. Çünkü Miss Universe (Miss Evren) yarışması, katılım koşullarını genişleterek 18-28 yaş arasındaki adayları kabul etmeye başladı. Bu nedenle, Angélique’in Miss Universe yarışmasına katılma ihtimali devam ediyor.

Angélique’in Miss France unvanını kazanmasının ardından, Fransa’daki birçok kişi ve medya, yaşın güzellik yarışmalarında daha az engelleyici bir faktör haline gelmesi gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı. Bu durum, aynı zamanda güzellik yarışmalarına bakış açısının nasıl değiştiğini ve daha fazla kadının bu alanda kendini ifade edebilmesinin önünü açtığını gösteriyor.

Miss France’un kurallarının esnemesi, yarışmanın genç yaştaki katılımcılarla sınırlı olmasını engelledi ve farklı yaş gruplarından kadınların katılmasına olanak tanıdı. Ancak, dünya çapındaki yarışmalar, hala daha katı kriterlere sahip. Bu, Angélique’in kariyerinde başka fırsatlar yaratma potansiyeli taşırken, aynı zamanda güzellik yarışmalarında değişen trendleri de gözler önüne seriyor.