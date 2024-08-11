Miss South Africa 2024 belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Miss South Africa 2024 belli oldu

10 Ağustos'ta Pretoria'daki Times Meydanı'ndaki SunBet Arena'da düzenlenen etkinlik, en şık kıyafetlerini giymiş göz kamaştırıcı bir kalabalığın ilgisini çekerek göz kamaştırdı.

Miss South Africa güzeli 28 yaşındaki Mia Le Roux oldu.

Pazarlama yöneticisi, model ve yarı zamanlı pazarlama öğrencisi olan Le Roux, Sasolburg'da doğdu ve Oudtshoorn'da kardeşi Schalk le Roux ile birlikte anne ve babası Liesel ve Schalk le Roux tarafından büyütüldü.

28 yaşındaki güzel bir yaşındayken ileri derecede işitme kaybı teşhisi konuldu ve şu anda Cape Town'daki Rosebank'ta yaşıyor.

Etkinliğin sona ermesiyle birlikte Miss South Africa 2023 Natasha Joubert tacını Le Roux'ya devrederek onu resmen Güney Afrika'nın en güzel kadını ilan etti.

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