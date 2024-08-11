Miss South Africa 2024 belli oldu

Miss South Africa güzeli 28 yaşındaki Mia Le Roux oldu.

Pazarlama yöneticisi, model ve yarı zamanlı pazarlama öğrencisi olan Le Roux, Sasolburg'da doğdu ve Oudtshoorn'da kardeşi Schalk le Roux ile birlikte anne ve babası Liesel ve Schalk le Roux tarafından büyütüldü.

28 yaşındaki güzel bir yaşındayken ileri derecede işitme kaybı teşhisi konuldu ve şu anda Cape Town'daki Rosebank'ta yaşıyor.