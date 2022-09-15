Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise tanınan bir oyuncu. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında.Bir diğer tanınan isim ise Miss Europe 1984 birincisi Avrupa güzeli, manken, fotomodel ve iş kadını Neşe Erberk'in kızı. Erberk kızının finalist olduğunu sosyal medyadan duyurdu.İşte fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün gözünden Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar...