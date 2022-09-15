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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti belli oldu. Ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler birbirleri ile yarışacak. Mis Turkey 2022 finalistleri arasında ise oyuncu Ece Aydemir ve Neşe Erberk'in kızı dikkat çeken isimler arasında. İşte Miss Turkey 2022'de podyuma çıkacak adaylar...

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:39
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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise tanınan bir oyuncu. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında.Bir diğer tanınan isim ise Miss Europe 1984 birincisi Avrupa güzeli, manken, fotomodel ve iş kadını Neşe Erberk'in kızı. Erberk kızının finalist olduğunu sosyal medyadan duyurdu.İşte fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün gözünden Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar...

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

HANDE DENİZ ULUĞ / BOY: 1.85 / YAŞ: 21 / ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

GİZEM KOŞAR / BOY: 1.81 / YAŞ: 18 / BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

DERYA ÇETİNKAYA / BOY: 1.77 / YAŞ: 22 / VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

ESİL KAYA / BOY: 1.77 / YAŞ: 19 / BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

ALEYNA ŞİRİN / BOY: 1.76 / YAŞ: 21 / ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

İREM SU KAHRAMANTÜRK / BOY: 1.79 / YAŞ: 20 / SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

İLAYDA ÜSTÜN / BOY: 1.78 / YAŞ: 23 / KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

SELİN ERBERK GURDİKYAN / BOY: 1.78 / YAŞ: 23 / FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

İPEK ARSU / BOY: 1.73 / YAŞ: 20 / AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

SELVER MİRA ATAGÜL / BOY: 1.72 / YAŞ: 23 / MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

NİL DİZDAR / BOY: 1.73 / YAŞ: 23 / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

TUANA KURT / BOY: 1.75 / YAŞ: 24 / BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

NURTEN AYTEN / BOY: 1.77 / YAŞ: 21 / ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

SUDE TANYILDIZ / BOY: 1.76 / YAŞ: 23 / BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

ZEYNEP ELİF ÖZAL / BOY: 1.75 / YAŞ: 21 / BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

ŞİRİN ABUFAUR / BOY: 1.78 / YAŞ: 25 / NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

ECE AYDEMİR / BOY: 1.76 / YAŞ: 21 / İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

BERFİN ANT / BOY: 1.77 / YAŞ: 23 / MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

NURSENA SAY / BOY: 1.80 / YAŞ: 24 / MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

MERVE YILDIRIM / BOY: 1.84 / YAŞ: 24 / BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Yarışmacılar arasında tanıdık isimler de var

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