Yüzlerce aday arasından Sıla Saraydemir, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi seçildi. Saraydemir, bu başarısıyla Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye’nin en köklü güzellik organizasyonlarından biri olan Miss Turkey’de bu yıl 43’üncü etkinlik düzenlendi. 1980 yılından bu yana Türkiye’nin, Miss World ve Miss Supranational başta olmak üzere birçok uluslararası yarışmadaki lisansını elinde bulunduran organizasyonun final gecesinde, birbirinden iddialı adaylar podyuma çıktı.

Final gecesinin ardından dereceye giren isimler açıklanırken, jüri üyelerinin ortak kararıyla Miss Turkey 2025 tacı Sıla Saraydemir’in oldu. Jüri koltuğunda Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy yer aldı.

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, 22 yaşında ve 1.80 boyunda. Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Genç yaşına rağmen duruşu ve performansıyla jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Saraydemir, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek.