Mistral'in yükselişi önlenemiyor

2023 yılında Paris'te kurulan Mistral AI, kısa sürede Fransa’nın en umut vadeden teknoloji girişimlerinden biri haline geldi. Şirket, sadece Fransa'da değil, tüm Avrupa'da bağımsız ve çevreci yapay zekâ vizyonuyla dikkat çekiyor. Mistral AI, OpenAI gibi devlerle yarışabilecek bir potansiyele sahip az sayıdaki Avrupa merkezli oluşumlardan biri olarak görülüyor. CEO Arthur Mensch’in liderliğinde kurulan şirketin kurucu kadrosu, Meta ve DeepMind gibi ABD’li teknoloji devlerinde görev yapmış deneyimli isimlerden oluşuyor.

Mistral AI, Le Chat adını verdiği sohbet asistanı ile kullanıcılarına ulaşmayı hedefliyor. Bu uygulama, iOS ve Android platformlarında iki hafta içinde 1 milyon indirilmeye ulaşarak özellikle Fransa’da büyük bir çıkış yaptı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Paris'teki Yapay Zekâ Zirvesi öncesinde yaptığı “Le Chat’i indirin, OpenAI yerine Mistral’i tercih edin” çağrısı kamuoyunda geniş yankı buldu.

MİSTRAL AI’NİN MODEL PORTFÖYÜ VE HEDEFLERİ

Mistral AI, yalnızca sohbet uygulamasıyla değil, çok çeşitli yapay zekâ modelleriyle de dikkat çekiyor. Şirketin geliştirdiği modeller arasında Mistral Large 2, Pixtral Large, Magistral ve Devstral Medium gibi farklı kullanım alanlarına hitap eden sistemler yer alıyor. Ayrıca kodlama alanında rakiplerine meydan okuyan Mistral Code ile GitHub Copilot gibi araçlara alternatif sunuluyor.

Şirketin Temmuz 2025’te yayımladığı Le Chat güncellemesi, derin araştırma modu, çok dilli mantık yürütme ve gelişmiş görsel düzenleme gibi özellikler içeriyor. Kullanıcılar artık sohbetleri, belgeleri ve fikirleri gruplandırabildikleri “Projects” özelliğinden de faydalanabiliyor. Bu gelişmeler Mistral AI’yi daha kapsamlı bir yapay zekâ platformuna dönüştürüyor.

Mistral AI, ChatGPT ve DeepSeek'e maydan okuyor

YATIRIM REKORLARI VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Mistral AI, Haziran 2023’te Lightspeed Venture Partners liderliğinde aldığı 112 milyon dolarlık tohum yatırımıyla Avrupa tarihinin en büyük tohum finansmanını aldı. Sadece altı ay sonra, a16z liderliğinde gerçekleşen birinci turda 415 milyon dolar toplayarak 2 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 2024 ve 2025 boyunca Cisco, Nvidia, IBM gibi devlerin katıldığı fonlamalarla toplam yatırım miktarı 1 milyar doları aştı. Son olarak, 6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, Abu Dabi merkezli MGX fonundan ek bir yatırım turu hazırlığında.

Microsoft, Mistral AI ile yeni ortaklık kurdu

Şirketin iş ortakları arasında Microsoft, Agence France-Presse, Fransa ordusu, IBM, Orange ve Stellantis gibi kurumlar bulunuyor. Özellikle Fransa hükümetinin yapay zekâ stratejilerinde Mistral AI’ye verdiği destek, şirketin Avrupa’daki rolünü güçlendiriyor. Haziran 2025’te Macron’un da katıldığı VivaTech konferansında duyurulan “Mistral Compute” projesi, Nvidia işlemcileriyle desteklenen bir Avrupa yapay zekâ altyapısı olarak dikkat çekiyor.