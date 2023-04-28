Misutgaru zayıflatır mı

Misutgaru, 600 yıldır kullanılan toz haline gelene kadar öğütülmüş gıda takviyesi. İçinde Kore’ye özgü Siyah Pirinç, Yapışkan Pirinç, Mısır, Arpa, Sorgum ve Soya özleri bulunmakta. Misutgaru’nun içeriğindeki bitkiler sağlığa yararlı birçok besin maddesi içermekte. Misutgarunun bir diğer yararı ise zayıflamaya yardım etmesidir. İçindeki %7 oranında diyet lifi bulundugu için kullanan kişiye tokluk hissi vermekte öğün öncesi veya öğün yerine kullanıldığında ise düşük kalori alımı sağlamakta.

Doğadan itina ile toplanmış tahıl ve bitkilerden toplanmış misutgaru uzun süre tok tutar. Ayrıca içerdiği besinler lifli yapıdan oluştuğu için vücudumuzun forma girmesini sağlar. Gelişmiş ülkelerde kilo problemi yaşayan insanların sayısı ülkemizdeki insanlara göre oldukça fazladır. Avrupa ve Amerika’da ünü hızla artan misutgaru kafelerde satılır derecede yaygınlaşmış bir kür.

MİSUTGARU’NUN YARARLARI

Lifler forma girmenize yardımcı olur.

Kolesterol düşürmenin ve kandaki şeker düzeyini sabitlemenin iyi bir yoludur.

Saçlarınızın daha canlı ve daha parlak bir görünüm kazanması misutgaru ile hızlanacaktır.

Süt, yoğurt, meyve şüyu yada suya karıştırılan misutgaru isteğe bağlı olarak öğün öncesi acıkmaya başladığımız zaman yada öğün yerine içilir.

Daha sonra mideye inen misutgaru doygunluk hissi sağlar.

Yemek yeme isteğini azaltır.