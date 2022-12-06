Misvak ne işe yarar

Misvak çok fazla kullanılmaz anacak bilenler bilir birçok faydası da vardır. Özellikle dişlere yararını birçoklarımız biliriz. Peki bilinmeyen faydaları nelerdir, hiç düşündünüz mü?

İŞTE MİSVAK KULLANMANIN YARARLARI

Yararlı bakterileri öldürmez.

Diş minesini korur.

Hazmı kolaylaştırır.

Diş etini güçlendirir.

Ağız kokusunu yok eder.

İltihap kurutucudur.

Ağız içi asit salgısını dengeler.

Düzenli kullanımı baş ağrısını önler.

Bakteri oluşumunu önler.