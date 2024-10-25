MİT 120 terör inini vurdu! Teröristler TUSAŞ'a saldırı düzenlemişti!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
MİT 120 terör inini vurdu! Teröristler TUSAŞ'a saldırı düzenlemişti!

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrası terör inlerini vurmaya devam ediyor. Yeni açıklamada 120 hedefin imha edildiği açıklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Yapılan paylaşımda MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceğinin altı çizildi.

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2'Sİ ÜST DÜZEY 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

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