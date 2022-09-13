MİT açıkladı. 4 terörist etkisiz hale getirdi

AA'nın haberine göre, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
AA'nın haberine göre, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.