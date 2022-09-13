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MİT açıkladı. 4 terörist etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:05
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MİT açıkladı. Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirdi

MİT açıkladı. 4 terörist etkisiz hale getirdi
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AA'nın haberine göre, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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