MİT Başkanı İbrahim Kalın İmralı’da Öcalan ile görüştü! Ünlü gazeteciden bomba iddia... Erdoğan talimatı verdi…

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü iddia etti. Küçükkaya, “Ama yanlışsa da düzeltme imkanı bulabilirim. İbrahim Kalın görüşmüş efendim, Öcalan'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İmralı'ya gidip görüşmüş” dedi.

KÜÇÜKKAYA'DAN BOMBA İDDİA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı davet ederek ‘örgüt lağvedilsin’ çıkışı ile başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın feshi ile devam ediyor. Sürece ilişkin, ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki canlı yayında bomba bir iddiada bulundu. Küçükkaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Erdoğan’ın talimatıyla İmralı’da Öcalan’la görüştüğünü iddia etti.

"MİT BAŞKANI İMRALI'YA GİDİP GÖRÜŞMÜŞ"

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Peki bu süreç nasıl işleyecek? Bu süreçte tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok çok önemli bir misyon ve katkısı oldu. İbrahim Kalın'ın koordinasyonunda hani edindiğimiz bilgiler doğru ise. Yani kaynaklarımız bizi yanıltmıyor ise.

Ama yanlışsa da düzeltme imkanı bulabilirim. İbrahim Kalın görüşmüş efendim, Öcalan'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İmralı'ya gidip görüşmüş.

Ama bu bilgi teyide muhtaç olabilir. Temkinli yaklaşın. Ama bu temkinli yaklaşmanız gereken bir haber olsa da aslında gerçek şudur.

Bu süreçte tabii arka planda bir takım görüşmeler olmuş. Mesela İlnur Çevik, uzun bir zaman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de danışmanlık yapmış bir isimdir. O da arka kapıda neler görüşüldüğünü falan yazmış ama onları hep böyle teyit etmeye çalışıyoruz efendim. Teyit ettikçe doğru bilgileri, eksiksiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yani mutlak doğru olanları ayrı söylüyoruz. Ama temkinli yaklaşmanız gerekenleri, üzerinde çalıştıklarımızı da böyle paranteze alarak sizleri temkinli yaklaşmaya davet ediyoruz. "