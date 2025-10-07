MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak

Kaynak: AA
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

MİT Başkanı Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.

