MİT Başkanı Kalın’dan 19 Mayıs mesajı

Düzenleme: Kaynak: İHA
MİT Başkanı Kalın’dan 19 Mayıs mesajı
Milli İstihbarat Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş hareketi ve milletin yeniden dirilişinin simgesi olduğunu vurguladı.

Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş hareketinin ve bir milletin yeniden dirilişinin adıdır. Aziz gençler, sizler bu toprakların geleceği, umudun ve yeniliğin taşıyıcılarısınız. Bu kutlu yürüyüşte, ülkemizin geleceğine yön verecek siz değerli gençlerimizin daima yanında olacağımızı bilmenizi isterim. Her biriniz, bu kıymetli toprakların geleceğini şekillendirecek akla, inanca ve güce sahipsiniz. Milli mücadele ruhu her daim dimdik ayaktadır ve bu ruh vatan için her an her yerde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı yürekten tebrik eder, hepinize sağlık, başarı ve huzur dolu bir ömür temenni ederim."

Kalın, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ve onların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, milli mücadelenin ruhunun her zaman diri kalacağını ifade etti. Bu özel gün vesilesiyle tüm gençlerin bayramını kutladı ve onlara başarılar diledi.

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