14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK/YPG Tugay sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:38
Takip Et

MİT duyurdu: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
+
Aa
-

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

PKK kırsal kadrolarına 2009’da katılan terörist Dağlarer'in 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. 

SURİYE'DEKİ TERÖR FALİYETLERİNDE ETKİN ROL OYNADI

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen terörist, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldığı belirlendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
1
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
2
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
6
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.