﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

PKK kırsal kadrolarına 2009’da katılan terörist Dağlarer'in 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

SURİYE'DEKİ TERÖR FALİYETLERİNDE ETKİN ROL OYNADI

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen terörist, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldığı belirlendi.