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  • 'MİT görevlisiyiz' diyerek 30 kişiyi 15 milyon dolandırdılar. Bu ülkede asla bitmez kerevitler.

'MİT görevlisiyiz' diyerek 30 kişiyi 15 milyon dolandırdılar. Bu ülkede asla bitmez kerevitler.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandıran 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:51
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'MİT görevlisiyiz' diyerek 30 kişiyi 15 milyon dolandırdılar

'MİT görevlisiyiz' diyerek 30 kişiyi 15 milyon dolandırdılar. Bu ülkede asla bitmez kerevitler.
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde Hacı Hamza Severler’in kendisini ‘MİT görevlisi’ olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Hacı Hamza Severler ile 4 kişinin ‘Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım’, ‘Libya operasyonu için para lazım’ diyerek, iş insanları ve esnafın arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan günü sabah saatlerinde Marmaris’teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. Hacı Hamza Severler ise Osmaniye’de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerine ‘Komutan’ ve ‘Müçteba’ gibi isimler taktığını, kişilerin duygularını sömürerek dolandırdıkları, örgüt lideri Hacı Hamza Severler kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Hamza Severler ile Levent Kurt tutuklandı, Orhan S., Zeliha S., ve Murat D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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