MİT İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişiyi “Metron Faaliyeti” adı verilen operasyonla yakaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile koordineli yürütülen operasyonu yürüttü. MOSSAD için çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ise gözaltına alındı.

AJANLIK FAALİYETİ YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu belirlendi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

ADINI DEĞİŞTİRİP DEDEKTİF OLMUŞ

MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başlamış.