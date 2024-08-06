MİT KPSS şartsız personel alımı yapacak. Gençlere büyük fırsat doğdu

MİT, resmi kariyer sayfası üzerinden 6 farklı kadroda KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını açıkladı.

MİT, istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, tekniker, İHA sistemleri pilotu, koruma ve emniyet memuru kadroları için alım yapacak.

İşte MİT’in alım yapacağı kadrolar ve başvuru şartları:

1. İSTİHBARAT UZMANI ALIMI

İstihbarat uzmanı pozisyonu için adaylarda aranan özellikler:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 35 yaşını doldurmamış olmak

-Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)

- Yabancı dil yeterliliği

Aşağıdaki yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Son 5 yıl içinde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmaları veya İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına denk TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

2. MÜHENDİS POSİZYONU

Mühendislik pozisyonu için adaylarda aşağıda yer alan şartlar aranıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 34 yaşını doldurmamış olmak

- Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, matematik veya fizik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

-Son 5 yıl içinde İngilizce dilinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak veya 60 veya üzeri YDS puanına denk TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak

3 -DİL UZMANI POZİSYONU

Dil uzmanı pozisyonu için adaylarda aşağıda yer alan şartlar aranıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 40 yaşını doldurmamış olmak

Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

-İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının - birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı - mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak

Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak

-Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak

- YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.

4. TEKNİKER ALIMI

Tekniker pozisyonu için adaylarda aşağıda yer alan şartlar aranıyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 34 yaşını doldurmamış olmak

- Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik, internet ve ağ teknolojileri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği teknolojisi, bilişim güvenliği teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim-yönetim, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, coğrafi bilgi sistemleri, çok boyutlu modelleme ve animasyon, grafik tasarım, kontrol ve otomasyon teknolojisi, mekatronik, makine, mobil teknolojileri, web tasarımı ve kodlama, uçak teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).

- Alanında en az 4 yıl iş tecrübesi bulunmak

Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:

-Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde; astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak

-Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez veya işitme kaybı bulunmamak

- Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak

- Daha önce geçirilmiş veya halen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak

- Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak

5. İHA İSTEMLERİ PİLOTU ALIMI

İHA Sistemleri Pilotu pozisyonu için adaylarda aşağıda yer alan şartlar aranıyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 34 yaşını doldurmamış olmak

Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Üniversitelerin örgün eğitim veren bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).

- Üniversitelerin havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).

Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:

- En az 1,75 metre boya sahip olmak.

- 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır).

- Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak.

- Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez, konuşma bozukluğu (dilde pelteklik, kekemelik, ses bozukluğu vb.), işitme kaybı bulunmamak.

- Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkâl belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak. -Daha önce geçirilmiş veya hâlen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak.

- Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak.

6. KORUME VE EMNİYET MEMURU ALIMI

Koruma ve Emniyet memuru pozisyonu için adaylarda aşağıda yer alan şartlar aranıyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için;

- Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).

- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).

- Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak.

- En az 1,75 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak.

Kadın adaylar için;

- 29 yaşını doldurmamış olmak.

- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranır).

- En az 1,63 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak.

- Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, "https://www.mit.gov.tr/kariyer.html" adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.