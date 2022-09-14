MİT Mahmur Kampı'na operasyon düzenledi. İki terörist Türkiye'ye getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu Türkiye'ye getirildi.
(Kaynak: İHA)
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