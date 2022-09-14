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MİT Mahmur Kampı'na operasyon düzenledi. İki terörist Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyon düzenledi. PKK/KCK'lı teröristler, Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:18
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MİT Mahmur operasyonu sonucu iki teröristi Türkiye'ye getirdi

MİT Mahmur Kampı'na operasyon düzenledi. İki terörist Türkiye'ye getirildi
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu Türkiye'ye getirildi.

(Kaynak: İHA)

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