MİT operasyonu ile yakalanmıştı. Güncel finansçı FETÖ’cü tutuklandı

1995-2014 yılları arasında FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak görev yapan Cintosun, 2014 yılında Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tekrar yurt dışına kaçtı. Ancak MİT'in operasyonu sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Cintosun'un, örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içindeki FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi. Bu nedenle Cintosun hakkında Elazığ'da 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.