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  • Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirildi. Duhok/Gara'da düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:52
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:08
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MİT PKK'nın eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo da etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 mağara ve sığınakta, 2 ağır makineli tüfek, 15 el bombası, 7 roketatar mühimmatı ve 6 bomba atar mühimmatının ele geçirildiğini açıklamıştı. Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

(Kaynak: DHA)

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Deli Çavuş
31.08.2022 11:15
Yapılması gereken de bu. Siha yapmışsın hangarda yatıyor bana ne? Gidecek kandilde çadırda brifing verirken karayılanı da bayıkı da parça parça edecek gerekirse geri de dönmeyecek.  
 
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