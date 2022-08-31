﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo da etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 mağara ve sığınakta, 2 ağır makineli tüfek, 15 el bombası, 7 roketatar mühimmatı ve 6 bomba atar mühimmatının ele geçirildiğini açıklamıştı. Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

(Kaynak: DHA)