MİT, PKK/YPG’ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenledi.

MİT, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiriyor.

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edildi. Operasyonlarda PKK/YPG'nin savunma sanayii tesisleri öncelikli olarak hedef alınırken, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları yer alıyor.

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayii kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılırken TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.