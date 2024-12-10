MİT Suriye'de PKK/YPG konvoyunu vurdu: Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları kaçırıyorlardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

MİT, PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit ederek operasyon düzenledi, 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı.

Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi.

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Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

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Örgütün, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı Türkiye'ye yönelik kullanmayı planladığı belirtildi.

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MİT kaynaklarınca, Suriye’de oluşan durumda, terör örgütünün sınırda yuvalanıp Türkiye'ye yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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