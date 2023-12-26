MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Kaynak: İHA
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı, Amude'deki tesisleri imha etti. MİT'e ait 50'ye yakın hedef vuruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı PKK’nın Irak/Hakurk ve Metina’da güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Suriye’de bulunan PKK hedeflerini teker teker vurdu.

MİT, öncelikle PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef alarak imha etti. PKK’nın kıyafet, silah, patlayıcı ve günlük yaşam malzemelerinin Suriye’de bulunan tesislerde üretildiği tespit edildi. MİT ajanları yapılan tespitler sonrası harekete geçti.

MİT’in saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

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50’YE YAKIN HEDEF VURULDU

Tüm tesislere ait konum bilgileri MİT merkezine aktarıldı. Örgüte yönelik stratejiler belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için harekete geçildi. Örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edilerek 50’ye yakın hedef vuruldu.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

MİT, 12 şehidin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceğini açıkladı.

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