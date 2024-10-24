MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor! Hedefleri tek tek vurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor! Hedefleri tek tek vurdu

MİT TUSAŞ saldırısı sonrasında PKK hedeflerini vurdu. MİT tarafından yapılan açıklamada operasyonların süreceği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini vurdu.

MİT tarafından, yapılan açıklamada operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındığı belirtildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT, operasyonlarına aralıksız sürdüreceğini belirtildi.

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