MİT ve Emniyet’ten PKK’nın Rusya yapılanmasına ortak operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov'u yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü adına Rusya'da faaliyet gösteren ve 2020 yılından beri MİT'in takibi altında Barı Iusubov, MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalandı. Terörist Barı Iusubov, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barı Iusubov'un Rusya, Kazakistan, Ermenistan ve Irak'taki Mahmur Kampı'nda PKK/KCK terör örgütü adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi. Iusubov'un örgütün üst düzey mensupları ile yakın teması bulunduğu ve eylemlere aktif katılım sağladığı öğrenildi.