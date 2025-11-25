İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele (TEM) ve MİT koordinesinde yürütülen casusluk operasyonu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat mensuplarının Türkiye aleyhinde çalışma yürüttüğünün tespit edildiğini ve 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Başsavcılık, tespit edilen 4 kişiden birinin de yurtdışında olduğunun tespit edildiğini belirterek hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, siyasal veya askeri casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 4 BAE istihbarat mensubunun Türkiye'de bir GSM firmasından temin ettikleri numara ve sahte kimlikler üzerinden, savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki isimlere, dışişleri bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin diplomatları ile irtibata geçtiklerinin ortaya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, sözkonusu 4 BAE'li istihbarat mensubunun bu kanallar aracılığıyla kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı belirtildi.

Başsavcılık, BAE istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını BAE'ye götürerek istihbarat mensuplarına veren birbiriyle bağlantılı 4 kişinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "25 Kasım Salı günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğu için yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.