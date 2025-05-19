MİT yalanıyla vurgun: İkinci hamlede yakalandı

Kaynak: İHA
MİT yalanıyla vurgun: İkinci hamlede yakalandı

Kendini MİT personeli olarak tanıtıp Yalova'da yaşanan bir vatandaşın 10 milyon lirasını alan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova'da telefonla aradığı V.A.'ya (82) kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, 10 milyon lira dolandıran M.T., tekrar para isteyince yakalandı.

Gözaltına alınan M.T. tutuklanırken, parayı elden aldığı tespit edilen B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKINLARINA ANLATINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Samanlı köyünde yaşayan V.A., geçen 4 Mayıs’ta telefonla arayarak kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheliye, 10 milyon lira nakit parayı elden teslim etti. Yaşadığı olayı yakınlarına anlatan V.A., dolandırıldığını anlayınca ilçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili ekipler çalışma yürütürken 14 Mayıs’ta V.A.'yı arayan şüpheli 10 milyon lira daha istedi. Telefonla görüşen M.T., nakit parayı teslim alması için B.K.'yı yönlendirdi. Buluşmaya giden B.K., olay yerinde önlem alan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda kendisini MİT çalışanı olarak tanıtıp parayı isteyen M.T. ise İstanbul'da yakalanarak Yalova'ya getirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden M.T. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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