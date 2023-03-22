22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mithat Sancar: Seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

Mithat Sancar: Seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti ile seçime gireceklerini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 20:35
Takip Et

Mithat Sancar: Seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

Mithat Sancar: Seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğiz
+
Aa
-

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Lider Özel programına katıldı. 

Canlı yayında soruları yanıtlayan Sancar, ülke tarihinin en kritik seçiminde, HDP'nin kapanma ihtimaline karşılık olarak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı.

Sancar'ın açıklamasından satır başları şöyle: 

"KENDİ İTTİFAKIMIZLA SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Parlamento seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dinamiklerine sahip olduğunun altını çizmiştik. Parlamento seçimlerini kendi partimizle katılacağımız söylemiştik. HDP mevcut ittifakların hiçbiriyle değil kendi ittifakıyla parlamento seçimine girecek.

"DEPREMDEN SONRA ADAY ÇIKARMA KARARIMIZDAN VAZGEÇTİK"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de çok açık ifadelerimiz var. İlkesel buluşmaların gerçekleşmesi HDP seçmeni açısından günceldir. İsimler yerine ilkelerin tartışılması gerekiyor, demiştik. 

1,5 yıla yakın bir zaman geçti aradan. 1 yıl içinde muhalefet partilerinden bir tutum alamadık. 

Depremden sonra cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararımızdan vazgeçtik. Bu iktidar bu ülkede demokrasiyi askıya aldı. Çok boyutlu krizler var. 

"TARİHİN EN KRİTİK SEÇİMİ"

Eğer bugünkü talebimiz kabul edilseydi durumumuz farklı olacaktı. 11 Nisan'da savunma yapmamız bekleniyor. 11 Nisan'dan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Top Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Yargının durumunu anlatmama gerek yok. Binde bir ihtimal olsa kapatma riskinin olduğu bir ortama biz girmeyiz. Tarihinin en kritik seçimine giriyor Türkiye. İktidarın insiyatifine bırakamayız. Yeşil Sol Parti ile seçime giriyoruz. Resmi olarak söyleyeyim. 

Bu çalışmaları kapatma davasının açılmasıyla başlattık. Yeşil Sol Parti'nin seçime girmesini engellemek için 12 Eylül gibi Anayasa'yı lağvetmesi gerekiyordu. 

Parlamento seçimlerine ittifak olarak gireceğiz. Yeşil Sol Parti 81 ilde seçime girecek. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
6
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Sultangazi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anlar kamerada
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Real Madrid Vlahovic'in peşinde
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Bursa’da 7 metre yükseklikten düşen boyacı hayatını kaybetti   
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
﻿Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.