Mithat Sancar: Seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Lider Özel programına katıldı.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Sancar, ülke tarihinin en kritik seçiminde, HDP'nin kapanma ihtimaline karşılık olarak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini açıkladı.

Sancar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"KENDİ İTTİFAKIMIZLA SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Parlamento seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dinamiklerine sahip olduğunun altını çizmiştik. Parlamento seçimlerini kendi partimizle katılacağımız söylemiştik. HDP mevcut ittifakların hiçbiriyle değil kendi ittifakıyla parlamento seçimine girecek.

"DEPREMDEN SONRA ADAY ÇIKARMA KARARIMIZDAN VAZGEÇTİK"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de çok açık ifadelerimiz var. İlkesel buluşmaların gerçekleşmesi HDP seçmeni açısından günceldir. İsimler yerine ilkelerin tartışılması gerekiyor, demiştik.

1,5 yıla yakın bir zaman geçti aradan. 1 yıl içinde muhalefet partilerinden bir tutum alamadık.

Depremden sonra cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararımızdan vazgeçtik. Bu iktidar bu ülkede demokrasiyi askıya aldı. Çok boyutlu krizler var.

"TARİHİN EN KRİTİK SEÇİMİ"

Eğer bugünkü talebimiz kabul edilseydi durumumuz farklı olacaktı. 11 Nisan'da savunma yapmamız bekleniyor. 11 Nisan'dan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Top Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Yargının durumunu anlatmama gerek yok. Binde bir ihtimal olsa kapatma riskinin olduğu bir ortama biz girmeyiz. Tarihinin en kritik seçimine giriyor Türkiye. İktidarın insiyatifine bırakamayız. Yeşil Sol Parti ile seçime giriyoruz. Resmi olarak söyleyeyim.

Bu çalışmaları kapatma davasının açılmasıyla başlattık. Yeşil Sol Parti'nin seçime girmesini engellemek için 12 Eylül gibi Anayasa'yı lağvetmesi gerekiyordu.

Parlamento seçimlerine ittifak olarak gireceğiz. Yeşil Sol Parti 81 ilde seçime girecek.