MİT’i siyasete alet etmek!..

MİT Başkanı İbrahim Kalın, “Terörsüz Türkiye” kapsamında Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle görüştü?

“Terörsüz Türkiye” projesi adı altında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı’nın siyasi parti liderlerini ziyaret ederek görüşmeler yapmasının hukuki dayanağı nedir?

Muhalefet partilerinin liderleri bu görüşmeleri neden yaptılar?

Türkiye Cumhuriyeti yasaları açıkça belirtmektedir ki, MİT doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıdır ve siyasi faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır.

Ucube Tek Adam Rejimi’nde tüm siyasi, hukuki ve idari yetkiler Cumhurbaşkanı’nındır.

“Terörsüz Türkiye” bilgilendirme veya müzakerelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya yardımcısı tarafından yapılması gerekirdi.

Muhalefet partileri de bunu talep etmeliydiler.

Çünkü; 2937 sayılı Kanun’da MİT’in görev tanımı ve sınırları açıktır.

MİT Başkanının siyasi partilere bilgi verme yetkisine dair hiçbir yasal hüküm bulunmamaktadır.

Bu tür temaslar, MİT’in tarafsızlığına gölge düşürür.

Anayasa ve yasalarımıza göre, “kanunsuz emir” geçersizdir.

Sonuç olarak; MİT’in siyasi liderlerle görüşmesi, demokratik rejim açısından kaygı verici bir gelişmedir.

Bu tür siyasi temaslar, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmelidir.

MİT’in siyasi arenadan uzak durması çok önemlidir ancak Başkan İbrahim Kalın şu ziyaretleri yaptı;

21 Temmuz: MHP, AKP, DEM Parti

22 Temmuz: İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi

24 Temmuz: CHP

2937 sayılı MİT yasasının şu hükmüne dikkat çekiyorum:

j) 2. Fıkra: Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP lideri, icraatın başı ve tek sorumlusudur.

Neden siyasi parti liderlerini muhatap kabul etmemektedir?

“Terörsüz Türkiye” projesi ile

Öcalan’a af çağrısını Devlet Bahçeli’ye yaptırarak ateşi eliyle tutmadı ve MHP’lilerin tepkisini ortadan kaldırdı.

MİT Başkanına siyasi görevi vererek muhalefet partilerini de liderlerini de bu projenin parçası yaptı.

Özgür Özel’in “Meclis’te komisyon kurulsun” talebini de kabul ederek TBMM’yi de CHP’yi de projeye kattı.

Erdoğan sonu belli olmayan bir yola MİT’i de muhalefeti de meclisi de kurnazca alet ediyor.

Kendisi sadece seyirci / yorumcu rolü üstleniyor.

Yarın şöyle derse hiç kimse şaşırmasın:

“Bana ne? Siz attınız bu adımları, siz yaptınız görüşmeleri sorumluluk sizindir…”

Amerika ve İsrail’in 2. Nesil Büyük Ortadoğu Projesi AKP, DEM, PKK, MHP, Hüda Par, BBP ve DSP tarafından elele ve hızla yürütülüyor.

Projenin hedefleri ise şöyle:

Türkiye, Suriye ve Irak’ta Kürt Federasyonları kurmak bunları önce Konfederasyon sonra da bağımsız devlet olarak tanımak.

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