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MİT'in Sinan Ateş raporu ortaya çıktı. Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı

MİT'in Erdoğan'a sunduğu Sinan Ateş raporu ortaya çıktı. Tolga Şardan, MİT’in eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere bir rapor hazırladığını aktardı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:24
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MİT'in Sinan Ateş raporu ortaya çıktı

MİT'in Sinan Ateş raporu ortaya çıktı. Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı
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T24 yazarı Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere bir rapor hazırladığını belirtti.

Şardan’ın ifadesine göre “raporda, MHP – Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi.”

Tolga Şardan’ın bugünkü köşe yazısında yer alan bilgiler şöyle:

Bugünkü Büyüteç’in konusu, Milli İstihbarat Başkanlığı’nca (MİT) Çukurambar cinayetinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen “özel rapor”.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Sinan Ateş’in 30 Aralık’ta sokak ortasında öldürülmesinin ardından MİT Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere bir rapor hazırladı.

Çok detaya girmeden ana hatları üzerinden aktarmak gerekirse; raporda, MHP – Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi.

Cinayetin gerçekleştiği hafta sonu Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırılan raporda, bir süredir ülkücü camia içinde yaşanan bazı olaylara vurgu yapıldı.

Sinan Ateş’in başkanlığı döneminde Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan ve Ateş’in genel başkanlıktan ayrılması sonrasında görevden ayrılan eski Ülkü Ocakları Mersin Başkanı Çağrı Ünel’e yönelik saldırı ile Ateş’in öldürülmesinin arasındaki bağlantılar raporda yer aldı.

Raporda, ülkücü camia içinde tartışmalara yol açan kimi saldırıların perde arkasının anlatıldığı da edindiğim bilgiler arasında.

Ayrıca aynı raporla, bazı siyasilerin isimleri verilerek, yaşananlardaki rolleri, güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da Cumhurbaşkanlığı’na bilgi aktarıldı. Bu isimlerden bazılarını biliyorum, ancak polemik konusu olmaması için şimdilik açıklamamayı tercih ettim.

Bir noktaya dikkat çekeyim.

Cinayetin ardından MHP yönetimi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan hiçbir açıklama yapılmadı. Fakat dört gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ateş’in eşini arayıp baş sağlığı dilemesinin ardından “cinayetin aydınlatılacağı” güvencesini verdiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Ardından Ateş’in Bursa’daki cenazesine katılan AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hafta sonunda Ateş’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gürkan, aileye Erdoğan’ın selamını iletti.

Cinayetten sonra sessiz kalan Erdoğan’ın, Ateş’in ailesine karşı gösterdiği bu yaklaşımda MİT Başkanlığı’nca hazırlanan söz konusu raporun etkisi bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.

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alıkınık
10.01.2023 08:59
bu adam niye öldürüldü ne iş yapıyordu kime çalışıyordu biliin bakalım mhp liler neden bıyıgını kesiyor ses yok daha çok sessizlik göreçegiz  
 
dadaş
10.01.2023 08:44
MİT raporu sızdı denildi içi boş bir makele yazılmış sayın yetkili  
 
Ucu kime dayanırsa dayansın, suçluların TAMAMINI zindanlarda çürüt ölümüne yanında yer almayan ve sana oy vermeyen namerttir sn T. Erdoğan!🇹🇷
10.01.2023 08:43
Görelim bakalım Reis bey ne kadar yurtsever ve çözüm odaklı? Mafyalarla kol kola gezen, himaye eden ve azmettirenlerin defterini dürmek için bundan iyi fırsat olamaz!  
 
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