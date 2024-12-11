MİT'in Suriye'deki başarılı operasyonundan saatler sonra Amerikalı generalden PKK'yla temas

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) saatler önce Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği mühimmatları imha etti.

Operasyonda, örgüte ait 12 tır ve 2 tank ile birlikte 2 mühimmat deposu imha edildi. Bu hamle, örgütün bölgedeki lojistik kapasitesine büyük bir darbe vurdu.

GENERAL KURİLLA’NIN SDG İLE GÖRÜŞMESİ

MİT'in başarılı operasyonundan saatler sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de PKK/PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile temaslarda bulundu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, görüşmede "kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalar" hakkında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, CENTCOM'un IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

CENTCOM’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise General Kurilla’nın Suriye'deki üslerde ABD'li komutanlar, askerler ve SDG ile bir araya geldiği ve görüşmede bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı vurgulandı.

CENTCOM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"General Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar hakkında yerinde bir değerlendirme yaptı. CENTCOM, IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."

IRAK’TAKİ GÖRÜŞMELER VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Suriye temaslarının ardından Bağdat'a geçen General Kurilla, Irak Başbakanı Muhammed Şii Sudani, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah ve Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki IŞİD'le mücadele operasyonları ve bölgesel güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca, Koalisyon ve Irak güçleri arasındaki ortaklığın sürdürülmesi konusuna da vurgu yapıldı.

General Kurilla, Irak ve Suriye’deki IŞİD'le mücadele çerçevesinde Birleşik Ortak Görev Gücü Kararlı Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ile de görüştü.

Kurilla, değerlendirmelerinde şu ifadeyi kullandı:

"IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına ve Suriye’nin komşuları olan Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail dahil tüm ortaklarımızın güvenliğine bağlılığımız devam ediyor."