Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi'den Osimhen sözleri

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre, Al Hilal Kulübü ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

"OSIMHEN AL HILAL'DE OYNAMAYACAK"

Ancak bu konuda Al-Hilal forması giyen Aleksander Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi'nin söyleyecekleri var. Ünlü menajer Zahavi "Osimhen geliyor diye Mitrovic’e ayrılacak diyerek takım yakıştırmaları yapılıyor. Hayır! Mitrovic ayrılmayacak, Osimhen de Al-Hilal'de oynamayacak zaten." ifadelerini kullandı.

Bonservisi Napoli'de olan 75 milyon Euro değer biçilen Osimhen bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaptı. Galatasaray taraftarı Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını istersen önümüzdeki günlerde transfer yoğunluğu yaşanacak.