Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi'den Osimhen sözleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi'den Osimhen sözleri

Galatasaray ile yola devam edip etmeyeceği belli olmayan Victor Osimhen için Aleksander Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi'den haber geldi.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre, Al Hilal Kulübü ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

"OSIMHEN AL HILAL'DE OYNAMAYACAK"

Ancak bu konuda Al-Hilal forması giyen Aleksander Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi'nin söyleyecekleri var. Ünlü menajer Zahavi "Osimhen geliyor diye Mitrovic’e ayrılacak diyerek takım yakıştırmaları yapılıyor. Hayır! Mitrovic ayrılmayacak, Osimhen de Al-Hilal'de oynamayacak zaten." ifadelerini kullandı.

Bonservisi Napoli'de olan 75 milyon Euro değer biçilen Osimhen bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaptı. Galatasaray taraftarı Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını istersen önümüzdeki günlerde transfer yoğunluğu yaşanacak.

Son Haberler
Piastri rekora ortak oldu: Podyumu görürse efsaneyi geçecek
Piastri rekora ortak oldu: Podyumu görürse efsaneyi geçecek
Google yapay zeka destekli 'Fotoğraflara Sor' özelliğinin dağıtımını sessiz sedasız durdurdu
Google yapay zeka destekli 'Fotoğraflara Sor' özelliğinin dağıtımını sessiz sedasız durdurdu
Çinli yapay zeka geliştiricisi DeepSeek'in son modeli Google Gemini verileriyle mi eğitildi?
Çinli yapay zeka geliştiricisi DeepSeek'in son modeli Google Gemini verileriyle mi eğitildi?
Sinop Tarihi Cezaevi yeniden açılıyor: Restorasyon tamamlandı!
Sinop Tarihi Cezaevi yeniden açılıyor!
Fatih Karagümrük Atakan Çankaya ile "devam" dedi
Fatih Karagümrük Atakan Çankaya ile "devam" dedi