﻿MİT'ten Halep Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı Halep'te Operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda orman yangınlarından sorumlu PKK'lının kırmızı kategoride arandığı ve etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı Halep'te Operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda orman yangınlarından sorumlu PKK'lının kırmızı kategoride arandığı ve etkisiz hale getirildiği açıklandı.
DETAYLAR GELİYOR...
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