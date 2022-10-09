MİT'ten Gara'da operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilat'ı Gara'da operasyon düzenledi. Yapılan açıklamalarda PKK/KCK'nın Gara sağlık sorumlusunun etkisiz hale getirildiği açıklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması olduğu aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre; terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.

Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, bugün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.