MİT'ten Hakurk'ta operasyon

MİT sınır dışında başarılı bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK’nın saldırılarda kullandığı EYP uzmanları Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol ile Tijda Jiyan adlı teröristleri Hakurk’taki operasyonlar ile etkisiz hale getirdi.

MİT’in saha ajanlarının sağladığı istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP’li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi.

Bununla beraber, bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

BOMBA HAZIRLARKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

PKK’lı bombacı teröristleri izleyen MİT ekipleri 2 teröristi bomba hazırlarken etkisiz hale getirdi.