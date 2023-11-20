MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

MİT'in Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonda terör örgütü PKK adına haraç toplayan terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

MİT, terör örgütlerine karşı nokta operasyonlarına devam ediyor.

PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan ''Jiyan Mardin'' kod adlı Gülsüme Doğan, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; terörist Gülsüme Doğan, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2006 yılında katıldı.

Örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulunan teröristin aldığı talimatlar doğrultusunda, ''bölge halkını vergilendirme'' adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı MİT tarafından tespit edildi.

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