MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon. Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda saldırı hazırlığındaki terörist Mehmet Akin etkisiz hale getirildi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon. Saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Irak’ın kuzeyinde örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen Harun Egid kod adlı Mehmet Akin'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Harun Egid kod adlı Mehmet Akin'in Irak’ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

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Irak’ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı.

Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Akin'in TSK’ya ait üs bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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